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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зайцева о выборах в Госдуму: «Это очень важное мероприятие. Мы проявляем гражданскую позицию, помогаем стране, выбираем, как будут жить наши дети»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева назвала выборы в Госдуму важным и ответственным мероприятием.

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