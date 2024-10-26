ВС РФ освободили от ВСУ город Горняк и село Измайловку в ДНР 26 октября появились публикации, что на Кураховском участке фронта подразделениям ВС РФ удалось выбить формирования ВСУ из города Горняк и соседнего села Измайловки, освободив эти населенные пункты ДНР от украинской власти. Об этом просигнализировали многие российские околовоенные паблики, аналитики, военкоры и волонтеры. Нужно отметить, что в Сети появилось видео, на котором показано, как российские военнослужащие поднимают флаг на одной из многоэтажек в центре Горняка. Данные кадры не вызывают сомнений даже у украинской стороны. При этом мнения украинских медиаресурсов и экспертов разделились по поводу самой постановки вопроса о контроле (полном или частичном) российских воск над этим населенным пунктом. Часть украинских мониторинговых источников дали понять, что указанная местность находится под контролем ВС РФ и от того, что где-то в подвалах засели группы ВСУ ничего не меняет в принципе. Причем российские источники также не скрывают, что украинские военные очагово присутствуют там, но это группы прикрытия отходящих основных сил из числа радикалов-язычников, которые решили умереть в бою в ходе зачистки и отправиться в Вальгаллу («чертог мертвых»). Сообщения от Минобороны России также пока не поступало, да и Генштаб ВСУ официально отмалчивается. Но российское ведомство сигнализирует лишь после зачистки и закрепления, а украинскому – морально сложно ежедневно рассказывать публике об отступлении из очередного населенного пункта. В свою очередь, украинский военнослужащий с позывным «Мучной» написал у себя в блоге, что подразделения ВС РФ заняли восточную часть города и ее высотки, с юго-запада контролируют уже часть шахты №42. Кроме того, он подтвердил установку российского флага в центре Горняка и сообщает, что россияне взяли под контроль Александрополь к югу от Кураховки. Мы покинули противоположный берег реки Волчья и н. п. Александрополь перешел под контроль врага – указал «Мучной». Одновременно появилась информация, что ВС РФ начали бои за село Кураховку. Вероятно, скоро и этот населенный пункт, который прикрывает так называемый «Кураховский карман», перейдет под российский контроль, что позволит подойти к городу Курахово с севера.

Юрий Ильинов

«Набиуллина — гений»: президент Сербии высоко оценил главу Центробанка РФ Президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала TV Prva провел сравнение состояния экономик Евросоюза, еврозоны, своей страны и России. Он напомнил, что средний темп роста экономик стран еврозоны в этом году по прогнозам не превысит 0,6%, а в Европейском союзе эта цифра прогнозируется на уровне максимум 0,85%. В среднем получается от 0,7% до 0,8%, фактически, это почти рецессия. Это намного хуже, чем макропоказатели Сербии, где экономический рост по итогам этого года в среднем может составить 3,9-4,0%. Таким образом, отметил сербский лидер, балканская республика развивается «в 5 раз быстрее, чем страны Евросоюза». Вучич высказался, что его удивляет стойкость российской экономики, назвав ее фантастической. Он считает, что немалая заслуга в этом состоит в грамотной политике Центрального банка России во главе с Эльвирой Набиуллиной. Должен признаться, меня удивляет стойкость российской экономики, и я поздравляю их с этим. (Председатель ЦБ РФ Эльвира) Набиуллина — гений — заявил президент Сербии. Он особо отметил, что в России сейчас фактически экономика военного времени, что создает определенные сложности в том числе в кредитно-финансовой сфере. В частности, напомнил Вучич, для борьбы с ростом цен ЦБ РФ накануне вновь поднял ключевую ставку с 19 до 21 процента. Это означает, что российские банки теперь будут выдавать кредиты по ставке не менее 22-24% годовых. У нас ключевая ставка — 5,75%, у них (в РФ) — 21%. У них инфляция в этом и в прошлом году в два раза выше, чем у нас — 8,2% против наших 4,2% — констатировал Вучич. Он отметил, что пропорционально количеству населения российская экономика развивается медленнее сербской и вроде как является более слабой. Но при этом Россия, находясь еще и под беспрецедентными санкциями Запада, не потеряла свой экономический потенциал и развивается быстрее, чем страны ЕС и еврозоны. Решение об увеличении ключевой ставки на 200 базисных пунктов до 21% Совет директоров Банка России принял на вчерашнем заседании. Это рекордный уровень ставки ЦБ РФ за последние двадцать лет. При этом в Центробанке не исключили еще одного повышения уже до конца текущего года. Таким образом ЦБ пытается обуздать инфляцию, которая на фоне дефицита на рынке труда и высоких госрасходов остается вдвое выше целевых показателей (4% в годовом исчислении). После 7,5% в августе в сентябре инфляция в России достигла показателя в 9,8% с поправкой на сезонность. Также выросли инфляционные ожидания — то, какой граждане страны видят будущую инфляцию на горизонте года.