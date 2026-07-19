БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Где лечиться? Государственная медицина в упадке, цены в частной улетели в космос

Где лечиться? Государственная медицина в упадке, цены в частной улетели в космос

Профессор Воробьев: Объективных причин для резкого роста стоимости визитов к врачу нет. Но бизнес есть бизнес Ирина Мишина Фото: Jochen Tack / imageBROKER.

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Комментарии
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ИВ
Игорь Вершинин
Чтобы вернуть врачей в госмедицину надо: 1. Расстрелять Голикову за ее преступную оптимизацию здравохранения. 2. Убрать ее ставленников Скворцову и Мурашко. Установить предельный % колличества частных медучреждений и перечень специальностей по которым они могут работать. 3. Убрать всех &quot;эффективных менеджеров&quot; из здравохранения. Руководителями могут работать только высококвалифицированные специалисты, должен заработать принцип - Министр, работник управления здравохранением, главный врач - учителя врача, а не контролирующие нахлебники ни за что не отвечающие.
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3 н.
ВС
Владимир Соловьев
В частном здравоохранение нет хороших специалистов - одни приспособленцы!
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3 н.