Где лечиться? Государственная медицина в упадке, цены в частной улетели в космос

ИВ

Игорь Вершинин

Чтобы вернуть врачей в госмедицину надо: 1. Расстрелять Голикову за ее преступную оптимизацию здравохранения. 2. Убрать ее ставленников Скворцову и Мурашко. Установить предельный % колличества частных медучреждений и перечень специальностей по которым они могут работать. 3. Убрать всех "эффективных менеджеров" из здравохранения. Руководителями могут работать только высококвалифицированные специалисты, должен заработать принцип - Министр, работник управления здравохранением, главный врач - учителя врача, а не контролирующие нахлебники ни за что не отвечающие.