В Петербурге цены на билеты в театры оказались одними из самых высоких среди городов-миллионников. Например, средняя цена на билеты только в театр начинается от 860 рублей.
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В Петербурге цены на билеты в театры оказались одними из самых высоких среди городов-миллионников. Например, средняя цена на билеты только в театр начинается от 860 рублей.