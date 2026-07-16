АТОР: Русские заняли второе место по числу туристов на Мальдивах

Русские стали вторыми по числу туристов на Мальдивах, обогнав европейцев. В 2025 году курорт посетило 278,7 тысячи россиян, а за первые шесть месяцев 2026 года — 162,3 тысячи, что на 14,5% больше аналогичного периода прошлого года.