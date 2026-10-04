В Новосибирске прокуратура проверит травмирование женщины поездом

В Новосибирской области транспортная прокуратура начала проверку после того, как женщина получила травмы от подвижного состава на железной дороге.
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