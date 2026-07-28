Ozon более чем втрое повысит тарифы на страхование из-за атак дронов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Маркетплейс Ozon проинформировал селлеров об увеличении в 3,3 раза тарифов на страхование товаров, размещенных на его складах, из-за выросшего риска атак беспилотников и террористических актов.
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