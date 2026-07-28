НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

Ozon более чем втрое повысит тарифы на страхование из-за атак дронов

Ozon более чем втрое повысит тарифы на страхование из-за атак дронов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Маркетплейс Ozon проинформировал селлеров об увеличении в 3,3 раза тарифов на страхование товаров, размещенных на его складах, из-за выросшего риска атак беспилотников и террористических актов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии