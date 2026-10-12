Иран предложил Британии помощь по инциденту у базы ВВС

Сотрудничество в расследовании инцидента возле базы ВВС Фэрфорд предложил Великобритании Тегеран, заявил иранский посол Али Мусави, 12 октября сообщает IRNA.
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