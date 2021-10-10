Новости для Фанов

10 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Денис
    Знаю, но ни одной серии не видел, из за чего их ненавидят не знаю. Если там порнуха, то не верю, их бы закрыли давно....Почему дом-2 попу...
  • Ириния
    Ох и страшна!10 фактов о Дарье...

Победители Сан Ремо и Евровидение 2021 группа манескин

Победители Сан Ремо и Евровидение 2021 группа манескин

Кого слушает вся Италия!ManeskinЕвровидение-2021 мир ждал 2 года. И рок-группа Maneskin из Италии, которая заняла первое место, лучше других исполнителей смогла выплеснуть энергию разочарования, скопившуюся за времябуйствования COVID-19 у молодёжи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх