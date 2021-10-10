Победители Сан Ремо и Евровидение 2021 группа манескин

Кого слушает вся Италия!ManeskinЕвровидение-2021 мир ждал 2 года. И рок-группа Maneskin из Италии, которая заняла первое место, лучше других исполнителей смогла выплеснуть энергию разочарования, скопившуюся за времябуйствования COVID-19 у молодёжи.