Учёные создали реактор по принципу лампы накаливания: он может резко снизить выбросы промышленности

Нагретая нить, как в старой доброй лампочке, может совершить революцию в химической промышленности. Ученые из Национального университета Сингапура (NUS) представили реактор, который решает главную боль нефтехимии: как заставить метан работать эффективнее, тратя на это меньше энергии.