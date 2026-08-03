НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

Учёные создали реактор по принципу лампы накаливания: он может резко снизить выбросы промышленности

Учёные создали реактор по принципу лампы накаливания: он может резко снизить выбросы промышленности

Нагретая нить, как в старой доброй лампочке, может совершить революцию в химической промышленности. Ученые из Национального университета Сингапура (NUS) представили реактор, который решает главную боль нефтехимии: как заставить метан работать эффективнее, тратя на это меньше энергии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии