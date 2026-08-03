Учёные создали реактор по принципу лампы накаливания: он может резко снизить выбросы промышленности

Нагретая нить, как в старой доброй лампочке, может совершить революцию в химической промышленности. Ученые из Национального университета Сингапура (NUS) представили реактор, который решает главную боль нефтехимии: как заставить метан работать эффективнее, тратя на это меньше энергии.
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