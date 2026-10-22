⚡️Севастополец снимал для вражеской разведки расположение воинской части армии России 32-летний мужчина сам вышел через интернет на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины и предложил помощь.
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