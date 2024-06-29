Разрешить нельзя запретить: тема никаба постепенно становится общенациональной в России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, призвал запретить в стране ношение никаба — традиционного женского арабского головного убора.
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