Зайон Уильямсон не смог сыграть против «Сан-Антонио» из-за повреждения пальца руки

Самый результативный игрок «Нового Орлеана» пропустил матч с «Сан-Антонио» (109:111) в пятницу из-за ушиба указательного пальца левой руки.
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