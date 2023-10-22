Наци под масками демократов: к чему ведет «украинизация» европейской политики

Андрей Ворохтич. Было время, когда европейскую политику творили титаны. Можно по-разному относиться к таким фигурам прошлого, как канцлеры Конрад Аденауэр, Вилли Брандт и Гельмут Коль, как президенты де Голль, Миттеран или Ширак, как премьер-министры Маргарет Тэтчер или Улоф Пальме.
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