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Отчаянный шаг: основатель «Грузинской мечты» пообещал извиниться перед осетинами за войну 2008 года

Отчаянный шаг: основатель «Грузинской мечты» пообещал извиниться перед осетинами за войну 2008 года

В попытке сохранить власть по итогам приближающихся переломных парламентских выборов в Грузии, тамошняя правящая партия «Грузинская мечта» пошла на еще один демонстративный и отчаянный шаг, способный еще больше ухудшить отношения Тбилиси с западным блоком.

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