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Уничтоживший дорогу оползень сняли на видео

Уничтоживший дорогу оползень сняли на видео

Очевидцы сняли на видео момент схода оползня.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Уничтоживший дорогу оползень сняли на видео В американском городе Сьюард ввели режим чрезвычайного положения из-за оползня, завалившего главную дорогу, соединяющую город с курортной зоной.

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