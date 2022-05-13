Очевидцы сняли на видео момент схода оползня.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Уничтоживший дорогу оползень сняли на видео В американском городе Сьюард ввели режим чрезвычайного положения из-за оползня, завалившего главную дорогу, соединяющую город с курортной зоной.