Пентагон сообщил о возможной приостановке поставок оружия на Украину

Пентагон: без одобрения Конгрессом поставки вооружений Украине могут прекратиться.Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что поставки вооружений Украине могут приостановиться, если Конгресс США не одобрит проект о выделении новой помощи Киеву.