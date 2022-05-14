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  • Александр Пелимский
    ну да, ну даСлуцкий предложил...
  • Леонтий Букштейн
    И этому наглому псевдо-послу никто никак не даст по мордасам, не вышлет и не прекратит его агреман. Точно говорят: на...Глава МИД Украины...
  • Людмила
    Да , там людей нет , там выкидыши !!!Слуцкий предложил...

Пентагон сообщил о возможной приостановке поставок оружия на Украину

Пентагон сообщил о возможной приостановке поставок оружия на Украину

Пентагон: без одобрения Конгрессом поставки вооружений Украине могут прекратиться.Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что поставки вооружений Украине могут приостановиться, если Конгресс США не одобрит проект о выделении новой помощи Киеву.

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