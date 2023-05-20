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Bloomberg: Бразилия считает «ловушкой» присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7

Bloomberg: Бразилия считает «ловушкой» присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7

Бразильские власти расценили визит главы Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в Хиросиму потенциальной угрозой для стран, не входящих в «Большую семерку», сообщает Bloomberg.

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