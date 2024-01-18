WSJ: Китай как минимум две недели скрывал начало пандемии COVID-19

WSJ пишет, что дополнительные две недели могли бы сыграть решающую роль в том, чтобы помочь международному медицинскому сообществу определить, как распространяется вирус, разработать медицинскую защиту и начать работу над возможной вакциной.
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