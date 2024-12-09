БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 373 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    Абхазия маленькая, все друг друга знают. Знают и тех, кто ДОБИЛСЯ такого положения дел. Стрясите финансирование с них.И.о. премьера Абх...
  • Traveller
    Так этим сирийцам и надо! "Это не мелочь по карманам тырить"(с).На улицах стрельб...
  • Александр Жигилий
    А вам давно специалисты говорили трезвые слова-советы-&quot;Что бы закончить СВО за максимум 3 месяца-необходимо разр...Обезглавливающий ...

Бишкек – Тбилиси: актив киргизского майдана спешно перебрасывают в Грузию

Бишкек – Тбилиси: актив киргизского майдана спешно перебрасывают в Грузию

Рустам МАСАЛИЕВ  Буквально накануне один из местных телеграм-каналов, публикующих эксклюзивные инсайды, скандалы и откровения большой политики Кыргызстана, с удивлением сообщил о том, что, мол, кыргызстанских энпэошников и так называемых независимых журналистов какие-либо проблемы, возникающие на родине, волнуют гораздо меньше, чем творящаяся в Грузии вакханалия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Misha Glusch
так надо в ответ ввезти спецназ из Белоруссии, они знают, что делать...
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх