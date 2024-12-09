Бишкек – Тбилиси: актив киргизского майдана спешно перебрасывают в Грузию

Рустам МАСАЛИЕВ Буквально накануне один из местных телеграм-каналов, публикующих эксклюзивные инсайды, скандалы и откровения большой политики Кыргызстана, с удивлением сообщил о том, что, мол, кыргызстанских энпэошников и так называемых независимых журналистов какие-либо проблемы, возникающие на родине, волнуют гораздо меньше, чем творящаяся в Грузии вакханалия.