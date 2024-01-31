Рекордные расходы бизнеса на электричество для населения, как отставляли Залужного и меньше переводов в Грузию и Казахстан

Расходы российского бизнеса на доплату за низкие цены на электроэнергию для населения в 2024 году поставят рекорд — 300,6 млрд рублей, существенно превысив предельный уровень нагрузки, установленный правительством.
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