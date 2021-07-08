Происшествия

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В Хакасии сотрудники полиции нашли 4-летнюю девочку, которая ушла из детсада

Накануне около полудня в ОМВД России по г. Саяногорску обратилась заведующая детского сада, находящегося в 4-м микрорайоне.

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