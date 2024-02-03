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Командование США вынуждено вводить особый режим безопасности на военных базах от Бахрейна до Джибути

Командование США вынуждено вводить особый режим безопасности на военных базах от Бахрейна до Джибути

Китайских военных подозревают в передаче секретных сведениях о перемещении американских военных.

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