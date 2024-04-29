Экологический субботник прошел на заповедной территории «Комаровский берег»

В нем приняли участие сотрудники Газпрома и Комитета по природопользованию Накануне майских праздников сотрудники ООО «Газпром Линде Инжиниринг» вместе с Комитетом по природопользованию Петербурга приняли участие в экологическом субботнике на Комаровском берегу.
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