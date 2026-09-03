Копилка карт и планов звездных "крепостей" Еще немного интересного с этого ресурса:Собственно, если углубляться в изучение этих ресурсов, то начинаешь тонуть в количестве материала.
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"Ночной охотник" Ми-28 превратил в щепки украинские дроны огнем из пушкиhttps://vkvideo.ru/video-87468860_456239689
В Сети появились кадры боевого применения вертолета Ми-28Н против ударных дронов противника. Канал "Бортовой Журнал Военлета" показал, как экипаж российского вертолета уничтожает воздушную цель, используя встроенное пушечное вооружение.
Эти кадры в очередной раз подтверждают высокую эффективность "Ночных охотников" в перехвате таких малоразмерных объектов.
https://vkvideo.ru/video-87468860_456239689
Установка НППУ-28 с пушкой 2А42 обеспечивает необходимую плотность огня: при скорострельности 550 выстрелов в минуту и начальной скорости 970 метров в секунду поражение БПЛА гарантируется на дальности до 2500 м.
Боезапас в 250 выстрелов позволяет вести интенсивный огонь. Важно, что прицельная система вертолета адаптирована для круглосуточного применения, что очень важно при работе с внезапно появляющимися целями.
Универсальность орудия 2А42 подтверждается его установкой не только на винтокрылых машинах (Ка-52), но и на наземной технике – БМП-2, БМД-2.