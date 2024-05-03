В Зауралье прокуратура обязала торговать лекарствами в отдаленных селах

Прокуратура Белозерского района недавно провела проверку соблюдения законодательства об охране здоровья в отдаленных селах округа, где было выявлено отсутствие доступности к лекарственным препаратам, в том числе необходимых для оказания первой медицинской помощи.
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