NYP: врач Обамы считает, что Байдену нужно пройти тесты на здравомыслие

Личный врач экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон заявил, что действующему американскому лидеру Джо Байдену необходимо пройти множество тестов на здравомыслие перед участием в президентских выборах.
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