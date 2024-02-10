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Аргументы и Факты

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NYP: врач Обамы считает, что Байдену нужно пройти тесты на здравомыслие

NYP: врач Обамы считает, что Байдену нужно пройти тесты на здравомыслие

Личный врач экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон заявил, что действующему американскому лидеру Джо Байдену необходимо пройти множество тестов на здравомыслие перед участием в президентских выборах.

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