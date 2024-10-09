Уральский форум недвижимости собрал более тысячи участников

XVI Уральский форум недвижимости, прошедший с 1 по 4 октября при поддержке Российской гильдии риэлторов и в соорганизаторстве с Атомстройкомплексом, стал значимым событием для специалистов и всех, кто интересуется недвижимостью.
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