Патриарх Сербский начал отпевание Ратко Младича

БЕЛГРАД, 7 сентября. /ТАСС/. Патриарх Сербский Порфирий начал отпевание бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича в храме Святого евангелиста Луки в Белграде, передает корреспондент ТАСС.
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