Специальная информационная операция

Бывшему ведущему телеканала FOX, а теперь известному блогеру дали разрешение на интервью с Путиным. С момента снятия информационной блокады и «разрыва шаблонов» прошло несколько дней, но тема беседы Такера Карлсона с президентом России до сих остается в центре внимания.