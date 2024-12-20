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На Западе обратили внимание на конфликт российской элиты с Набиуллиной

На Западе обратили внимание на конфликт российской элиты с Набиуллиной

Беспрецедентное повышение ключевой ставки Банка России в последние месяцы ухудшило отношение бизнеса и чиновников к ведомству Эльвиры Набиуллиной, представители политической и деловой элиты регулярно жалуются на нее президенту Владимиру Путину.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Запад понимает что происходит в России, значит надо ждать очередной награды ФРС в адрес Набиуллиной! Вот вам и ответ, кто главный провокатор в России, а тем более с уверенной поддержкой Кремля!!!
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12 час.

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