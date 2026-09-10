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Рамблер

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Полина Гагарина поделилась кадрами поездки на электробусе

Полина Гагарина поделилась кадрами поездки на электробусе

Певица Полина Гагарина опубликовала кадры поездки на электробусе в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

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