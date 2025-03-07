Илон Маск теряет $110 млрд из-за новых тарифов Трампа на Tesla

Илон Маск столкнулся с крупными финансовыми потерями: его состояние уменьшилось на $110,8 млрд. Причиной стало падение акций Tesla на фоне новых тарифов США, введённых президентом Дональдом Трампом, для товаров из Канады, Мексики и Китая.