Минобрнауки: Отмена бакалавриата не обесценит дипломы

Исключение бакалавриата из новой системы высшего образования не повлечет за собой никаких проблем ни для выпускников этой степени, ни для студентов, обучающихся по этим программам, заявил замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский, передает ТАСС.
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