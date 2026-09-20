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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-жена Буре о том, почему подала на развод с Павлом: «Вранье и предательство! Все общение только через адвокатов, финансовой помощи вообще нет»

Бывшая супруга экс-форварда клубов НХЛ и сборной России Павла Буре Алина рассказала о причинах развода с хоккеистом.

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