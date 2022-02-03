Президент РФ Владимир Путин назвал неправильными попытки ряда стран политизировать спорт.Такое мнение российский лидер выразил в статье для китайского агентства «Синьхуа», опубликованной в четверг на русском языке на официальном сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин назвал неправильными попытки ряда стран политизировать спорт.Такое мнение российский лидер выразил в статье для китайского агентства «Синьхуа», опубликованной в четверг на русском языке на официальном сайте Кремля.
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