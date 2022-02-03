Аргументы и Факты

48 588 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    Немцы уже "нюх" потеряли" в России и "пляшут по американскую "дудку".В МИД ФРГ оценили...
  • Эльвира Величутина (Вишневская)
    А что вы там хотели? Когда Хозяин сказал:"К ноге", будете сидеть у  его подошвы.Кулеба: Украина п...
  • Эльвира Величутина (Вишневская)
    Раз так разверещались, значит всё сделано правильно. Слишком рано Запад почувствовал себя хозяином всего в России, в ...Deutsche Welle пл...

Путин назвал неправильными попытки ряда стран политизировать спорт

Путин назвал неправильными попытки ряда стран политизировать спорт

Президент РФ Владимир Путин назвал неправильными попытки ряда стран политизировать спорт.Такое мнение российский лидер выразил в статье для китайского агентства «Синьхуа», опубликованной в четверг на русском языке на официальном сайте Кремля.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх