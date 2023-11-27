Алексинцы собрали и отправили очередной гуманитарный груз для бойцов СВО

Алексин продолжает принимать участие в проекте "ВсеДляПобеды71". На этот раз местные жители собрали и передали бойцам в зону спецоперации квадроцикл и посылки, сообщает пресс-служба городской администрации.
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