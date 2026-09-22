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Расчеты БПЛА российских группировок войск уничтожают живую силу, позиции и технику ВСУ в зоне СВО

Расчеты БПЛА российских группировок войск уничтожают живую силу, позиции и технику ВСУ в зоне СВО

Российские специалисты беспилотных систем продолжают наносить удары по позициям, личному составу и технике ВСУ в зоне проведения Специальной военной операции.

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