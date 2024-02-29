Игорь Коровин: Коридор через Одесскую область поможет России поддержать Приднестровье

Депутаты состоявшегося Съезда депутатов всех уровней Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) приняли резолюцию, в которой осудили действия властей Молдавии, осуществляющих экономическую блокаду региона, и обратились к России за помощью.
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