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Игорь Коровин: Коридор через Одесскую область поможет России поддержать Приднестровье

Игорь Коровин: Коридор через Одесскую область поможет России поддержать Приднестровье

Депутаты состоявшегося Съезда депутатов всех уровней Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) приняли резолюцию, в которой осудили действия властей Молдавии, осуществляющих экономическую блокаду региона, и обратились к России за помощью.

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