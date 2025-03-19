Российские ПВО отразили удары беспилотников ВСУ по станице Кавказской на Кубани (Краснодарский край), сообщил оперштаб региона.
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Российские ПВО отразили удары беспилотников ВСУ по станице Кавказской на Кубани (Краснодарский край), сообщил оперштаб региона.
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