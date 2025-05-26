Союз нерушимый или разрушенный?

Катерина

В развале огромной страны СССР виноваты все подписанты и одобрянты беловежского сговора... и это не только Ельцин... хотя за паровоза можно считать, именно, его. Так принято сегодня... Однако, помнится... даже Солженицын (ярый ненавистник СССР) писал, что Россия, Украина и Белоруссия должны остаться единым государством. Но. именно. главари этих трёх республик собрались в беловежье... Даже Назарбаев как-то увернулся от этого сходняка... Нынешняя бойня на НАШЕЙ Окраине - прямой результат беловежского сговора. Рано или поздно ЭТО придётся признать.... И автор прав, Страну Советов не вернуть... Но слова антисоветчика Солженицына о единстве народа, проживающего в России, на Окраине и Белоруссии, почему-то не выходят у меня из головы... Остальные пусть живут мирно рядом... К нам бы ещё не совались...