Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Союз нерушимый или разрушенный?

Союз нерушимый или разрушенный?

На днях советник президента РФ, ответственный секретарь Петербургского международного форума уверенно заявил, что процедура ликвидации Советского Союза была нарушена, а поэтому юридически он существует до сих пор.

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Комментарии
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Катерина
В  развале  огромной  страны  СССР виноваты  все  подписанты  и  одобрянты беловежского  сговора...  и  это не  только  Ельцин...  хотя  за  паровоза  можно  считать,  именно,  его.  Так  принято  сегодня...  Однако, помнится...  даже  Солженицын  (ярый  ненавистник СССР)  писал,  что  Россия, Украина и Белоруссия должны  остаться  единым  государством.   Но.  именно.  главари  этих  трёх  республик  собрались в  беловежье... Даже Назарбаев  как-то  увернулся  от  этого  сходняка...  Нынешняя  бойня  на  НАШЕЙ Окраине - прямой результат  беловежского сговора.  Рано  или  поздно   ЭТО придётся  признать....  И автор  прав, Страну Советов не  вернуть...  Но  слова  антисоветчика  Солженицына  о  единстве  народа,  проживающего в России, на  Окраине и  Белоруссии, почему-то  не  выходят  у  меня  из  головы... Остальные  пусть  живут  мирно  рядом...  К  нам  бы  ещё  не  совались...
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