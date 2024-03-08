Фрески с цветами и нецензурные рисунки: как выглядела женская баня Помпей до извержения

В Италии тоже празднуют Международный женский день, и реставраторы сделали своеобразный подарок дамам: именно к этому сроку завершили работы и восстановили то, что осталось от женской части древнеримских бань в Помпеях, погибших при извержении вулкана в 79 году нашей эры.