Фрески с цветами и нецензурные рисунки: как выглядела женская баня Помпей до извержения

В Италии тоже празднуют Международный женский день, и реставраторы сделали своеобразный подарок дамам: именно к этому сроку завершили работы и восстановили то, что осталось от женской части древнеримских бань в Помпеях, погибших при извержении вулкана в 79 году нашей эры.
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