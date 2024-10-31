Кадры уничтожения очередного украинского MRAP International MaxxPro производства США в районе н.п. Селидово.
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Кадры уничтожения очередного украинского MRAP International MaxxPro производства США в районе н.п. Селидово.
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