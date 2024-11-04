Политика как он...
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Политика как она есть

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Медведев назвал три условия победы России

Медведев назвал три условия победы России

Искренняя любовь к Родине, уважение к предкам и стремление стать достойными их подвигов помогут россиянам победить, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

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