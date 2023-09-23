Русских миротворцев убили умышленно

Наталия

Если даже на территории России они чувствуют себя хозяевами и ведут себя нагло и агрессивно, то в Карабахе, который им сдал Пашинян, их уже абсолютно ничто не сдерживает, они считают себя в полном праве убивать всех "инородцев". Пора нашей власти делать выводы, пока они не начали открыто резать русских на нашей земле в России. Чем больше им позволять, тем сильнее они наглеют и распоясываются.Таков их менталитет, и с этим ничего не поделать, надо учитывать.