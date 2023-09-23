Театр абсурда

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    Русских миротворц...
  • Наталия
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Русских миротворцев убили умышленно

Русских миротворцев убили умышленно

НИЦ Глобальных коммуникаций «Виновные знали кого убивают, потому что ошибка здесь исключена. Маркировка «МС», цвет машины.

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Комментарии
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Наталия
Если  даже на территории  России они чувствуют себя хозяевами и ведут себя нагло и агрессивно, то в Карабахе, который им сдал Пашинян, их уже абсолютно ничто не сдерживает, они считают себя в полном праве убивать всех &quot;инородцев&quot;.  Пора нашей власти делать выводы, пока они не начали открыто резать русских на нашей земле в России. Чем больше им позволять, тем сильнее они наглеют и распоясываются.Таков их менталитет, и с этим ничего не поделать, надо учитывать.
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8 час.
Mark Kapustin
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5 час.
Alex Nемо
&quot;Это было циничное, детально просчитанное кровавое преступление против российских военнослужащих, было убийство, за которое прямую ответственность должны понести не только исполнители, но и весь круг людей, которые приняли это политическое решение&quot;, - прокомментировал политолог и экс-сотрудник силовых структур Сергей Карнаухов. Вот с этим я абсолютно согласен.  А значит должен быть вполне себе адекватный ответ в виде уничтожения всех виновных и причастных к этой явно политической провокации. Или в России специалисты перевелись?
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3 час.

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