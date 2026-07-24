Линнеманн будет назначен новым министром здравоохранения Германии

Нынешний генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн, скорее всего, будет назначен министром здравоохранения в следующую среду, пишет информационное агентство dts 24 июля со ссылкой источники в правительстве Германии.
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