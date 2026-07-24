smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 588 подписчиков

Линнеманн будет назначен новым министром здравоохранения Германии

Линнеманн будет назначен новым министром здравоохранения Германии

Нынешний генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн, скорее всего, будет назначен министром здравоохранения в следующую среду, пишет информационное агентство dts 24 июля со ссылкой источники в правительстве Германии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии