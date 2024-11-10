В Тбилиси начались протесты против результатов парламентских выборов

Протестный марш по улицам Тбилиси организовала грузинская оппозиция, 10 ноября сообщает NewsGeorgia. Оппозиционные активисты собрались на площади Свободы в центре Тбилиси и направились в сторону набережной.
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