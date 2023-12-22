«С золотой ложкой во рту»: как жил «самый пролетарский писатель» Максим Горький на самом деле?

Пролетарский писатель – это почти всегда бессребреник и чуть ли не босяк? Ну уж нет! Этот хрестоматийный образ с лёгкостью разрушает Максим Горький, который с детства жил в достатке, любил хорошо одеваться и вкусно поесть.
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