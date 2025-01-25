На Пискаревском мемориальном кладбище открыли мемориальную плиту в память об уроженцах Горного Алтая, отдавших свои жизни за защиту Ленинграда.
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На Пискаревском мемориальном кладбище открыли мемориальную плиту в память об уроженцах Горного Алтая, отдавших свои жизни за защиту Ленинграда.