Байден в разговоре с Нетаньяху не просил Израиль прекратить огонь в Газе

Президент США Джо Байден 23 декабря заявил, что в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он не призывал израильскую сторону к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.
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